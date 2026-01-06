Karşıyaka'da Namık Barış Somaspor'a gitti

Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Namık Barış Çelik, 2. Lig ekiplerinden Somaspor'a transfer oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Karşıyaka'da, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadroda yeniden yapılanma sürecine girildi. İzmir temsilcisi, bu kapsamda ilk olarak altyapısından yetişen 23 yaşındaki Ferdi Burgaz'ı 4 milyon TL bonservis bedeliyle 2. Lig ekiplerinden Muşspor'a gönderdi. Yeşil-kırmızılılar, ardından sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Namık Barış Çelik ile de yollarını ayırdı. Bu sezonun ilk yarısında Karşıyaka formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 9 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 233 dakika sahada kaldığı sürede 1 asistlik katkı sağladı. Somaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Namık Barış Çelik ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Kaya'nın katıldığı imza töreninde Namık Barış Çelik ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Namık Barış Çelik'e şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Karşıyaka'da yine kanat oyuncusu Mehmet Güneş ve kaleci Bayram Kılıç ile de yolların ayrılması bekleniyor. - İZMİR