Karşıyaka'nın Liderlik Yarışı: Ayvalıkgücü ile 0-0 Beraberlik

AYVALIK,

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Cihan Ölmez, Recep Gündüz, Yunus Bozkurt

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Kaan - Batuhan, Adnan, Polat, Emirhan Boz, Tugay (Dk. 90+6 Abdülkadir), Emirhan Ayhan (Dk. 46 Baha), Yavuz Selim (Dk. 61 Hüseyin), Hamit (Dk. 90+6 Yağız Haydar), Melih, Ufuk (Dk. 90+1 Mustafa Durgun)

KARŞIYAKA: Tunay - Harun, Ensar, Erol, Selim, Berat (Dk. 90+4 Hıdır), Alpay, Tolga (Dk. 60 Onur İnan), Erhan (Dk. 90+4 Doğanay), Mücahit (Dk. 61 Namık Barış), Hamza (Dk. 81 Selahattin)

SARI KARTLAR: Berat ( Karşıyaka ), Melih, Baha, Yavuz Selim (Ayvalıkgücü Bld)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz lider Karşıyaka deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la golsüz berabere kalarak zirveyi Kütahyaspor'a kaptırdı: 0-0. Hüsnü Uğural Stadı'nda suni çim zeminde oynanan maçta iki takımdan da gol sesi çıkmadı. Karşıyaka'da cezalı duruma düşen yıldız golcü Yasin'in yerine Hamza ilk 11'de oynadı. Bu skorla ligde 10 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlikle puanını 24 yapan Karşıyaka, Uşakspor'u deplasmanda 4-0 yenip 25 puana ulaşan Kütahyaspor'un gerisinde ikinci sıraya geriledi. Ayvalıkgücü de yenilmezlik serisini 5 maça çıkarıp puanını 16 yaptı.