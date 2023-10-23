Karşıyaka'nın hangi stadı kullanacağı belirsiz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç saha maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayıp saha zemininin bakımda olması nedeniyle 15 Ekim'deki Ergene Velimeşespor sınavına Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda çıkan Karşıyaka, stta belirsizliği yaşıyor. Grupta 28 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da Elazığspor'u ağırlayacak Karşıyaka'nın hangi stadı kullanacağı netleşmedi. Üst liglerde sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada bakımdan geçen Alsancak Stadı'nın zemini henüz tam olarak hazır hale gelmedi. Yine bakıma alınan Bornova Stadı'nda da cumartesi günü aynı saatte 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki bu ilçenin temsilcisi Bornova 1877'nin maçı var. Karşıyaka, Alsancak Stadı'nın zemininin son durumuna göre karar verecek. Alsancak Stadı'nda 1 gün sonra 29 Ekim Pazar günü de 1'inci Lig'de Altay-Sakaryaspor maçı oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor