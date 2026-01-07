Haberler

Karşıyaka ile Fenerbahçe anlaşamadı, Adem Yeşilyurt takımında kaldı

Güncelleme:
18 yaşındaki futbolcu Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanamaması sonucu Karşıyaka'da kalmaya karar verdi. Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe ile de görüşen genç oyuncu, kulübünde gelişimine devam edecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'a talip olan Fenerbahçe ile anlaşamadı. U19 Milli Takımı'nın kampına katılan genç sağ kanat oyuncusu kulübünde kaldı.

Yeşil-kırmızılı yönetim, profesyonel olur olmaz ilk 11'de 5 maçlık performansıyla Süper Lig devlerini peşine takan Adem için Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'yle de görüştü. Trabzonspor yönetiminin geçen hafta İzmir'e gelerek Karşıyaka yönetimiyle masaya oturmasının ardından yeşil-kırmızılılarda Başkan Aygün Cicibaş, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek'i de yanına alarak İstanbul'a gitti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Futbol Akademisi Değer Yaratma Direktörü Tuncay Şanlı ve sarı-lacivertli yöneticilerle yapılan görüşmede Adem'in sonraki satışından pay ve altyapıyı da kapsayan teklif değerlendirildi. Görüşmede mali konularda anlaşmaya varılamadı. Trabzonspor cephesinin ise oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'yle de görüşülmesi üzerine geri adım atıp beklemeye geçtiği öğrenildi. Karşıyaka bonservis pazarlığında kulüplerle anlaşılamadığı için Adem'i ara transferde satmaktan vazgeçti. Genç futbolcu gelişimini Karşıyaka'da tamamlayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City'nin Adem'i Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'e daha önce sorduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
