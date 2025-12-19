Haberler

Karşıyaka'da Adem'e milli müjde

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'taki Karşıyaka'nın şampiyonluk yarışı sırasında, genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'un performansı ile U19 Milli Takımı'na çağrılma ihtimali artıyor. İlk 11'deki etkileyici performansı dikkat çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın 8 as oyuncusunun bahis soruşturmasında ceza almasının ardından altyapısından vitrine çıkardığı, kısa sürede tüm futbol kamuoyunda adından söz ettiren 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'a milli forma yolu gözüktü. Kaf-Kaf'ta ilk 11'de forma giydiği ilk 3 maçta 2 klas asist yapan genç oyuncunun U19 Milli Takım Sorumlusu Uğur İnceman tarafından yakından takip edildiği, ay-yıldızlıların 6-14 Ocak tarihleri arasında yapacağı kampa dahil edileceği öğrenildi. İnceman, Adem konusunda Karşıyaka Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun ile temasa geçerek bilgi aldı. Adem, Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe başta olmak üzere İngiltere ve Fransa'dan menajerlerin dikkatini çekmişti.

BİTİRİM KUZENLER

Kuzen olup şimdiye kadar farklı yaş kategorilerinde tüm kulüplerde beraber oynayan Adem Yeşilyurt ve Berat Şahin, bu sezon ilk kez Karşıyaka'da A takımda omuz omuza forma giyiyor. Futbola 2 yıl arayla Bornova Belediyespor'da başlayan ikili ardından Pınargücüspor'a geçti. Berat ve Adem, 2022'de birlikte Karşıyaka altyapısına transfer edildi. 20 yaşındaki merkez orta saha Berat, Karşıyaka A takımında geçen sezon şans bulmaya başladı. 18 yaşındaki sağ kanat Adem ise bu sezon ilk kez teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde şans buldu. As oyuncuların bahis cezası almasıyla bulduğu şansı iyi değerlendiren Adem kısa sürede parladı. İki kuzen kadrodaki alternatif krizinde birlikte ilk 11'de oynamaya başlarken, Adem 2 asist yaptı, Berat ise profesyonel kariyerinin ilk golünü geçen hafta sonu Bornova 1877'ye attı. Kuzenler Berat'ın golünün ardından birlikte poz verdi.

