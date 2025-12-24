Haberler

Karşıyakalı Ferdi Burgaz, Muşspor yolunda

Karşıyakalı Ferdi Burgaz, Muşspor yolunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka'nın 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz, TFF 2. Lig ekibi Muşspor ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun 4 milyon TL bonservis bedeli ile Muşspor'a imza atması bekleniyor.

Karşıyaka'nın 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Burgaz'ın TFF 2. Lig ekibi Muşspor ile her konuda anlaştığı ifade edildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da dikkat çeken bir ayrılık yaşanmak üzere. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz'ın, TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcunun 4 milyon TL bonservis bedeliyle Muşspor'a imza atması bekleniyor.

Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ferdi'nin kulüpteki alacaklarından da feragat ettiği ifade edildi.

Karşıyaka formasıyla 81 maça çıkan Ferdi Burgaz, bu süreçte 5 bin 970 dakika süre aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın