Karşıyaka'da Bahis Soruşturması Sonucu Ceza Alan Futbolcu Takımdan Ayrılmadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda tekrar çıkışa geçerek 5'te 5'le ligin final etabı öncesi form tutan Karşıyaka sezonun ilk yarısında bahis soruşturmasında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan stoperi Erol Zöngür'ü bırakmadı. Tecrübeli futbolcu Karşıyaka'nın altyapısında hem antrenman hem de cezası bitene kadar yardımcı antrenörlük yapıyor. Karşıyaka kadrosundan bahis hesapları olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 8 as oyuncudan 7'si aldıkları hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayarak sahalara çoktan döndü. Erol ise kasım ayında 1024 futbolcunun PFDK'ya verilmesiyle başlayan soruşturmada 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Daha önce kariyerini amatörde geçirip Karşıyaka'ya gelmeden 2 sezon önce profesyonelliğe geçen Erol, profesyonel olduktan sonra 2.5 yıldır hiç bahis oynamadığını kanıtlamasına rağmen Tahkim Kurulu cezasında indirim yapmadı. Bahis hesabı aktif olmayan onlarca futbolcu 45'er gün ceza alırken 12 ayla cezalandırılan 24 yaşındaki stoper kariyerinin en iyi döneminde büyük şok yaşadı. İzmir ekibinde ilk yarıda ilk 10 maçta 11'de forma giyip savunmanın bel kemiği olan futbolcu çok iyi bir performans yakalamışken yeşil sahalardan 1 yıl ayrı kalarak kahroldu. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Erol'un kontratını feshetmedi. Altyapıyla hem antrenmanlara çıkıp hem antrenörlük yapan Erol yeni sezonda kasım ayında sahalara dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı