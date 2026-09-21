Karşıyaka, Nenad Markovic'in yardımcı antrenörlerini açıkladı

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BASKETBOL Süper Ligi'nde cumartesi günü Türk Telekom deplasmanında oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi eski yerli oyuncuları ve antrenörlere olan borçlarını ödeyerek transfer yasağını kaldırmak için zamanla yarışan Karşıyaka teknik kadrosunu açıkladı.

Kaf-Kaf, Antrenör Nenad Markovic'in yeni sezonda yardımcılığını yapacak isimleri duyurdu. Yeşil-kırmızılılarda Ali Ruhi Balkanlı, Harun Aras Bekat, Emin Serkan Ulusoy yardımcı antrenör, Oldinç Bayraktar atletik perfomans antrenörü olarak görev yapacak. Önceki yıllarda basketbol altyapısında yöneticilik yapan Kaan Öztürk ise takım menajerliği görevine getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı