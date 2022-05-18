Karşıyaka, Mustafa Aşan ve Cenk Özbey ile sözleşme uzattı - Haberler

Karşıyaka, takım kaptanı Mustafa Aşan ve tecrübeli oyuncusu Cenk Özbey'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, iç transferde 2 önemli hamle yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüp, 7 yıldır formasını terleten takım kaptanı Mustafa Aşan ve 8 yıldır yeşil-kırmızılı forma altında mücadele eden 31 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özbey'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Mustafa Aşan: "Karşıyaka ile olan gönül bağım çok farklı"

Atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Mustafa Aşan, "Karşıyaka ile olan gönül bağım çok farklı. Bu kulübe bugüne kadar vermiş olduğum hizmet benim için gurur kaynağı. Bugünden sonra da aynı gururla bu formayı terleteceğim. Yönetimimizin şu ana kadar gösterdiği özveriye katkı koyabilmek için ve Başkanımız Turgay Büyükkarcı'ya olan güvenimize istinaden para konusunu hiç açmadık bile. Önemli olan, armamızın çok daha iyi noktalarda yer alması. Bu sezon hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Cenk Özbey: "Sorgusuz sualsiz sözleşmemizi imzaladık"

Tecrübeli oyuncu Cenk Özbey ise, "Yıllardır tek bir amacımız var, o da; Karşıyaka Spor Kulübü'nün hak ettiği yerlerde bulunabilmesini sağlamak. Emeğimizin karşılığını manevi olarak da alma vakti geldi. O nedenle, yönetimimize olan güvenimiz ile birlikte ben ve Mustafa abi sorgusuz sualsiz sözleşmemizi imzaladık. Umuyorum ki, Karşıyaka taraftarının yüzünü güldürmeyi başaracağız" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor