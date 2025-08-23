Karşıyaka, Mike Naumoski'yi Transfer Etti

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona yenilediği kadrosuyla giriş yapacak Karşıyaka, Türkiye'de basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran eski ünlü yıldız Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'yi transfer etti. Kısa forvet pozisyonunda görev yapan 22 yaşında, 2.03 boyundaki Mike Naumoski, geçen sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla 3 maçta süre aldı. Kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje'nin yanı sıra, Sırbistan'ın dev kulübü Kızılyıldız'ın U17 ve U19 takımlarında da forma giyen genç oyuncu, Avrupa basketbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Takımla antrenmanlara çıkan Mike Naumoski dün Karşıyaka'nın Alsancak Stadı'ndaki sezon açılışına da katıldı. Mihail'in babası Petar Naumoski ise Türk basketbolseverlerin hafızalarında çok özel bir yere sahip olarak biliniyor. 90'lı yıllarda Avrupa basketbolunun en önemli oyun kurucularından biri olup 2 EuroLeague, 2 Saporta Kupası kazanan Kuzey Makedonyalı yıldız, Türkiye'de Anadolu Efes formasıyla 1996 yılında Koraç Kupası'nı almıştı. O kupa, Avrupa'da bir Türk takımının kazandığı ilk kupa olmuştu. 7 numaralı efsane forması Anadolu Efes tarafından emekli edilen Naumoski, Türkiye'de 4 lig, 5 Türkiye Kupası da kazandı. Ünlü oyuncu basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde federasyon başkanlığı da yaptı.

10'UNCU TRANSFER

Karşıyaka'nın anlaşmaya vardığı Mike Naumoski, sezon öncesi yeşil-kırmızılıların 10'uncu dış transferi oldu. Geçen sezonki kadrosu dağılan Karşıyaka daha önce guard Ricky Tarrant, skorer guard Charles Manning Jr., uzun forvet Justin Alston, forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven, oyun kurucu Ege Özçelik ve Meriç Murat Kuntker'i alıp 9 transfer yapmıştı. İç transferde ise kaptan Mert Celep ve genç oyuncular takımda kalmıştı.