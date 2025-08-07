Karşıyaka, Mike Moore ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, ABD'li oyuncu Mike Moore ile sözleşme imzaladı. Moore, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Mike Moore ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Antwerp Giants'ta tamamlayan Mike Moore, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Mike'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
