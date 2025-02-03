Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor

Erdoğan'ın davetini kabul etti, Türkiye'ye geliyor

Karşıyaka, Merkezefendi Basketbol'a Mağlup Olup Üst Üste 6. Yenilgisini Aldı

Karşıyaka, Merkezefendi Basketbol'a Mağlup Olup Üst Üste 6. Yenilgisini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, 17. haftada Merkezefendi Basketbol'a 95-71 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı. Antrenör Sinan Aksoylar, oyuncularının mücadele etmeye devam ettiğini ancak zor şartlarla başa çıkmanın güç olduğunu belirtti.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Merkezefendi Basketbol'a 95-71 kaybederek üst üste 6. mağlubiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 17. hafta mücadelesinde Merkezefendi Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, ligin son basamağı olan 16. sıradaki rakibine 95-71 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini aldı. Böylece Karşıyaka, haftayı 8. basamakta tamamladı.

Karşıyaka Basketbol Antrenörü Sinan Aksoylar da hem müsabakaya hem de yeşil-kırmızılıların durumuna dair açıklamalarda bulundu. Zor şartlarda olduklarını vurgulayan Aksoylar, "Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle mücadele ettik. Yabancı oyuncularımızın ayrılmasıyla rotasyonumuz daha da daraldı ve bu durum maçın son bölümünde yorgunlukla birlikte oyunumuzu etkiledi. Ancak tüm zorluklara rağmen son ana kadar savaşan oyuncularımıza ve ekibimizdeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama
img

Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı!
img

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.