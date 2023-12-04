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Karşıyaka Medical Point, Vakıfbank'ı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

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TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, yeni başantrenörü Gökhan Öner yönetiminde çıktığı ilk maçta Vakıfbank'ı 3-0 mağlup ederek galibiyet sevinci yaşadı.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point'te, Başantrenör Reşat Yazıcıoğlulları'nın yerine geçen Gökhan Öner ilk maçında ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Karşıyaka Medical Point, TVF Kadınlar 1. Ligi'nin 10. haftasında Vakıfbank ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar 3-0 kazanarak iki maçlık aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Böylece yeşil-kırmızılıların yeni başantrenörü Gökhan Öner de, İzmir ekibinin başındaki ilk maçında galibiyet almayı başardı. Karşılaşmaya dair ve geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulunanan Öner, "Bu takımı Reşat hocayla beraber kurmuştuk. Bir ayrılık yaşandı ve daha sonra Reşat hoca da bana güvendiği için benimle devam edilmesi için yönetime bir rapor verdi. Yönetimimiz de bunu olumlu karşıladı. Ben de yönetimimizin güvenini boşa çıkamayıp ilk maçımda ilk galibiyetimi aldım. Takımdaki oyuncular ve ekibim olarak Karşıyaka'yı layık olduğu yere taşıyacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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