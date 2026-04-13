Karşıyaka kümede kalma savaşında umutlu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, kümede kalma savaşı verirken son 4 haftada yoğun bir rekabetin içine girdi. En yakın rakibi Bursaspor ile arasındaki farkı azaltmaya çalışacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 52 yılı aralıksız toplam 54 yıllık tarihindeki en zorlu sezonları geçiren Karşıyaka kümede kalma savaşında son 4 haftaya nefes nefese girdi. Karşıyaka'nın en yakın rakibi sonuncu Büyükçekmece'yi evinde yenerek 6 galibiyete ulaşıp umutlandığı haftada rakiplerinden bir iyi bir kötü haber geldi. Alt sıralardaki ekiplerden Aliağa Petkimspor deplasmanda ligin flaş takımlarından Trabzonspor'u 90-84 yenerek Kaf-Kaf'ın 2 galibiyet önünde 8 galibiyete ulaştı. Önceki hafta EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'yi yenerek sürpriz yapan Bursaspor ise Türk Telekom'a son salise basketiyle 94-92 mağlup oldu.

Karşıyaka bu sonuçla 7 galibiyette kalan Bursaspor'la arasındaki farkı 1 galibiyete indirdi. 4 galibiyette kalan Büyükçekmece büyük oranda havlu atarken, Bursaspor rakibiyle iki hafta sonra evinde oynama avantajına sahip olacak. Karşıyaka ise Bursaspor'u ağırlayacağı son haftaya kadar farkı eritmeye veya en azından aradaki 1 galibiyet farkı korumaya çalışacak. Kalan haftalarda Karşıyaka sırasıyla Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor'la oynayacak. Bursa ekibi Mersin Spor (D), Büyükçekmece, Erokspor (D) ve Karşıyaka'yla (D) karşılaşacak. Dünkü galibiyetle avantajlı duruma gelen Petkimspor ise sezonu Manisa Basket, Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş (D) maçlarıyla bitirecek. 9'ar galibiyete sahio Manisa ve Mersin ise daha rahat durumda.

ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak

Trump beklediği desteği buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...

Öcalan, yıllar sonra bu görüntüyü hatırlattı

Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Evine giderken boğazından bıçaklanarak öldürüldü
'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı
3.50 promil alkollü sürücüden polise tuhaf sözler: Büyü yaparım

Alkollü sürücüden ehliyetini alan polislere akıllara ziyan tehdit
Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Evine giderken boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen ünlülerden ilk görüntüler
Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti