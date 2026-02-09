Haberler

Karşıyaka potasına kabus çöktü

Karşıyaka potasına kabus çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, üst üste aldığı yenilgilerle küme düşme tehlikesini giderek artırıyor. Sponsor kaybı sonrası zor günler geçiren takım, rakiplerinin kazanmasıyla daha da zor bir duruma girdi.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır aralıksız yer alan Karşıyaka bu sezon küme düşme korkusunu iyice yakından hissetmeye başladı. Geçen sezon kulüple özdeşleşen isim sponsorunu kaybettikten sonra kadrosu dağılıp küme düşmekten camia desteğiyle kurtulan Karşıyaka bu sezon ne yapsa çıkışa geçemedi. Sponsor bulamamasına rağmen transfer yasağını kaldırarak ligin başından beri yabancı oyuncu değirmeni gibi çalışan, mevcut kadrosunda da 7 yabancı bulunan Kaf-Kaf bir türlü düşme hattından kurtulamadı.

RAKİPLER KAZANDI, İYİCE ATEŞE DÜŞTÜ

Ligde üst üste üçüncü yenilgisini Anadolu Efes'e deplasmanda 98-81 yenilerek alan Karşıyaka alt sıralardaki rakipleri Manisa Basket ve Aliağa Petkimspor'un da kazanmasıyla çifte şok yaşadı. Karşıyaka bitime 11 maç kala 4 galibiyetle düşme potasında kalırken, Petkimspor ve Manisa Basket 6'şar galibiyete ulaşarak yeşil-kırmızılılara 2 galibiyet fark attı. Önünde zorlu bir fikstür bulunan Kaf-Kaf, Galatasaray, Trabzonspor (D), Türk Telekom'la oynadıktan sonra Manisa Basket deplasmanına çıkacak. İlk yarıda 10 yabancı alan Karşıyaka sezona yabancı pivot takviyesi yapmadan başlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı