Karşıyaka, Kamp Döneminde Fethiyespor'a Mağlup Oldu
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Karşıyaka, Kartepe kampında ikinci özel maçında 2. Lig ekibi Fethiyespor’a 2-1 yenilerek hazırlık sürecine zorlu bir başlangıç yaptı. Tek golü Mustafa Durgun kaydetti. Karşıyaka, kamp dönemindeki bir sonraki maçını Muğlaspor ile oynayacak.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Kartepe kampında sürdüren Karşıyaka, ikinci özel maçında 2'nci Lig ekibi Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, eski teknik patronlarından Selahaddin Dinçel'in çalıştırdığı rakibi önünde tek golü Mustafa Durgun'un ayağından buldu. Karşıyaka kampta daha önce hava şartları nedeniyle 2 günde tamamlanabilen özel maçta Orduspor 1967'yi 3-2 yendi. Karşıyaka'nın o maçta gollerini Mehmet Güneş, Ömer Faruk Sezgin ve Tolga Ünlü kaydetti. Karşıyaka, Kartepe'deki üçüncü hazırlık maçını 2'nci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor ile perşembe günü yapacak. Kaf-Kaf cuma günü de kampı tamamlayıp İzmir'e dönecek. Yeşil-kırmızılı ekip aynı rakibiyle 22 Ağustos'ta da sezon açılışında karşılaşacak.