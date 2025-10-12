Haberler

Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK'yı 4-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig 4. Grup'unda Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK'ya konuk olduğu maçta rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yendi. Maçta Yasin Uzunoğlu'nun iki, Ensar Akgün'ün bir penaltı ve bir de Erhan Öztürk'ün golü kaydedildi.

TFF 3. Lig 4. Grup 6. haftasında Karşıyaka, konuk olduğu İzmir Çoruhlu FK'yı 4-0 mağlup etti.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Hüseyin Sağlık, Feyzullah Çimen

İzmir Çoruhlu FK: Semih İlgün, Mustafa Burak Gündoğan, Saruhan Fındıkcı (Görkem Özalper dk. 75), Vefa Gültek (Cenk Çalışkan dk. 46), Yusuf Talga (Emirhan Adak dk. 46), Ömer Faruk Çalışkan, Recep Gül (Miran Avcı dk. 46), Anıl Arıcıoğlu, Arda Yılman, Mehmet Bavver Özbahçeci, Erhan Şentürk

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Ensar Akgün, Ferdi Burgaz (Selim Demirci dk. 77), Tolga Ünlü (Hıdır Aytekin dk. 77), Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş (Berat Şahin dk. 68), Mücahit Aslan, Erhan Öztürk (Namık Barış Çelik dk. 84), Yasin Uzunoğlu (Hamza Küçükköylü dk. 68)

Goller: Yasin Uzunoğlu (dk. 17 ve 54), Ensar Akgün (dk. 32 pen.), Erhan Öztürk (dk. 43) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Saruhan Fındıkcı (İzmir Çoruhlu FK), Ensar Akgün (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
