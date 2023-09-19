Karşıyaka, İddiasını Kanıtladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

ŞAMPİYONLUK hedeflediği TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Eynesil Belediyespor'u 3-1, Amasyaspor FK'yı 5-1 yenerek 7 yıl sonra sezona 2'de 2'yle başlayıp iddiasını kanıtlayan Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka, henüz tam olarak hazır olmadıklarını söyledi. Geçen sezondan 22 oyuncu gönderip 18 transferle yenilediği kadrosuyla ilk maçlarda gösterdiği performansla taraftarını yıllar sonra şampiyonluk havasına erken sokan Kaf-Kaf'ta Ersin Aka, birkaç haftaya daha iyi olacaklarını belirtti.

İlk haftaları kayıpsız geçmenin önemli olduğunu vurgulayan Ersin Aka, "Skor anlamında ilk haftaları iyi geçtik. Bu haftalarda kayıp yaşamamak çok önemliydi çünkü halen hazır durumda olmayan, takıma geç katılan çok oyuncumuz var. Sistem futbolu oynatan bir teknik adamım. Takımımızın tam olarak adapte olarak istediğimiz futbolu sahaya yansıtması için 2-3 haftaya daha ihtiyacımız var. Amasyaspor maçı 5-1 gibi farklı skorla bitti ama ilk yarı tutuk bir görüntü sergiledik. Alt liglerde sistem oyunu oynamaya alışkın olmadıkları için oyuncularımın adapte olması biraz zaman alacak" dedi.

"Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Gerçek futbolumuzu sergileyene kadar geçecek süreçte kazanmak önemliydi ve bunu başardık" diyen tecrübeli teknik adam, "Birkaç haftaya bu takım çok daha iyi olacak. Adem Büyük, Cenk Ahmet, Fatih Çıplak, Efe Tatlı, Berat gibi isimler takıma çok geç katıldı. Daha geçen hafta gelen, 3'ü transferin son gününde takıma katılan 4 yeni futbolcumuz var. Henüz tam olarak hazır değiller. Biz onları maçlarda ikinci yarılarda süre vererek, oynatarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AİDİYET DUYGUSU ÜST DÜZEYDE"

Gerçekten çok karakterli, düzgün oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, "Oyuncularımızın kısa sürede camiaya aidiyet duygusu, kazanma ve başarı iştahı üst düzeye çıktı. Amasyaspor maçında müthiş bir taraftarımızın, taraftarımızla coşan bir takım vardı. Alternatifli, güçlü bir kadro oluşturduk. Şampiyonluğa oynayacak bir takımın alternatifli bir kadrosu olması şarttı. Yeni bir takım olmamıza rağmen lige iyi başladık. Her hafta daha iyi oyunla devamını getireceğiz. Bu hafta Pazarspor deplasmanından da kayıpsız dönmek istiyoruz. Haftaya Turgutluspor'la oynayacağımız iç saha maçında taraftarlarımız daha hazır, daha iyi bir Karşıyaka'yı izleyecek" diye konuştu.

SORU İŞARETLERİNİ SİLDİ

Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka ve oluşturulan kadro, kafalardaki soru işaretlerini ilk haftalardan sildi. Sezon öncesini kulüpte ağustos ayının ortasına sarkan olağanüstü kongre süreci nedeniyle sancılı geçiren Kaf-Kaf'ta 12 Ağustos'taki genel kurul sonrası daha önce anlaşılan Ersin Aka'yı istemeyen bir grup taraftar tesislere pankart astı. Yeşil-kırmızılıların yaptıkları bazı transferler de sosyal medyada yetersiz görüldü. Ancak son yılların en alternatifli kadrosunu kuran Karşıyaka, lige 2'de 2'yle başlayıp taraftara güven verdi.

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