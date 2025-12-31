Haberler

Karşıyaka'dan sol beke takviye

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'taki kadrosunu güçlendirmek için Bölgesel Amatör Lig ekibi Denizli Akkonakspor'dan 2007 doğumlu sol bek Cumali Turhan'ı transfer etti. Kulüp, Cumali'ye hoş geldin diyerek yeni sezonda başarılar diledi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. İzmir temsilcisi, teknik heyetin raporları doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için harekete geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, Ferdi Burgaz'ın ayrılığının ardından ilk transferini sol bek pozisyonuna yaptı. Kaf-Kaf, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Denizli Akkonakspor'da forma giyen 2007 doğumlu genç sol bek Cumali Turhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2007 doğumlu sol bek Cumali Turhan ile anlaşmış bulunmaktayız.

Cumali Turhan'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

