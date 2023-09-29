Karşıyaka Genç Oyuncuları Performanslarıyla Dikkat Çekiyor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç oyuncuları, bu sezon gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3'te 3 yaparak bu iddiasını güçlendirdi ve liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil-kırmızılılarda, bu sezon bir diğer öne çıkan olay ise genç oyuncuların gösterdiği performanslar oldu. Son olarak kupa maçında müsabakaya ilk 11 başlayan genç oyunculardan 2003 doğumlu Mustafa Durgun gol atarak skor üretirken, 2004 doğumlu savunma oyuncusu Mertcan Koç, 2003 doğumlu orta saha Emre Özsarı ve 2003 doğumlu kanat oyuncusu Berat Kalkan, Bergama Belediyespor'a karşı gösterdikleri oyunla adından söz ettirmeyi başardı ve galibiyette büyük rol oynadılar.

Ferdi Burgaz ve Bilal Ceylan, lig maçlarının değişmezi

Karşıyaka'da bu sezon lig maçlarının değişilmez isimleri olan 2003 doğumlu sol bek Ferdi Burgaz 1 asist yaparken, sağ bek Bilal Ceylan ise 1 gollük katkı verdi. İki genç oyuncuda oynanan 3 lig maçında da 270'er dakika süre alırken istikrarlı bir görüntü çizmeyi başardılar. - İZMİR