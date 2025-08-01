Karşıyaka, Genç Oyuncu Ege Özçelik'i Transfer Etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, Yalovaspor'dan 22 yaşındaki genç oyuncu Ege Özçelik'i transfer etti. Kulüp, ayrıca takım kaptanı Mert Celep'in de 2025-26 sezonunda kadroda yer alacağını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncu Ege Özçelik'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 22 yaşındaki genç oyuncunun geçen sezon Yalovaspor forması giydiği belirtilerek "Ege Özçelik, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ege'ye yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kulüp, 2022-23 sezonundan bu yana kadrosunda yer alan ve geçen sezondan itibaren takım kaptanlığını üstlenen Mert Celep'in 2025-26 sezonunda da yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
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