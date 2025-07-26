Karşıyaka, Genç Kaleci Bayram Kılıç'ı Transfer Etti

Karşıyaka, Genç Kaleci Bayram Kılıç'ı Transfer Etti
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Kuşadasıspor'dan 21 yaşındaki kaleci Bayram Kılıç'ı kadrosuna kattı. Kulüp, Bayram Kılıç'a hoş geldin diyerek yeni sezonda başarılar diledi.

Karşıyaka, son olarak Kuşadasıspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Bayram Kılıç'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral ve Erhan Öztürk ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Transfere ara vermeyen İzmir ekibi, son olarak Kuşadasıspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Bayram Kılıç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 21 yaşındaki genç kaleci Bayram Kılıç ile anlaşmaya varmıştır. Bayram Kılıç'a hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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