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Karşıyaka, Gaziemir Spor maçında 3 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor

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Karşıyaka, Gaziemir Spor maçında 3 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 maçta 2 puan toplayan Karşıyaka, cumartesi Gaziemir Spor'u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. 3 haftada zirvenin 7 puan gerisine düşen yeşil-kırmızılılarda Burhanettin Basatemür taraftara galibiyet sözü vermişti.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk 3 maçta 2 puanla yetinerek henüz galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, cumartesi günü Gaziemir Spor önünde taraftarının gönlünü almak istiyor. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamasına rağmen 3 haftada zirvenin 7 puan gerisine düşen Kaf-Kaf bu maçı mutlaka kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Golcü Fatih Taşdelen'in de iyileştiği yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür taraftara galibiyet sözü vermişti. Sezon öncesi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralarak lige katılan Gaziemir Spor ilk iki haftayı mağlubiyetle tamamladıktan sonra üst üste Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i 4-0, grupta da Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 yenerek gövde gösterisi yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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