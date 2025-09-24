Haberler

Karşıyaka Futbol Takımına Prim Doping

Karşıyaka Futbol Takımına Prim Doping
3. Lig 4. Grup'ta namağlup zirve ortağı olan Karşıyaka, oyuncularına Kütahyaspor ve Balıkesirspor galibiyetleri sonrası toplam 45'er bin TL prim dağıttı. Yönetim, Alanya deplasmanına moralli gitmeleri için desteklerini sürdürüyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 3'te 3 yapıp namağlup zirve ortağı olarak başlayan Karşıyaka'da yönetim oyuncuların başarısını ödülsüz bırakmadı. Ligde ilk hafta sahaya amatör oyuncularla son anda çıkan Afyonspor'u yendikten sonra gruptaki iddialı rakipleri Kütahyaspor ve Balıkesirspor'u da üst üste mağlup eden Kaf-Kaf'ta yönetim takıma prim dopingi yaptı. Takıma Kütahyaspor deplasmanı sonrası 20'şer bin TL prim ödenirken, futbol şube yönetimi Balıkesirspor galibiyeti sonrası da pazartesi haftanın ilk iş gününde oyunculara 25'er bin TL daha prim dağıttı. İki haftada 45'er bin TL prim alan oyuncular Alanya 1221 FK deplasmanına bileniyor.

Karşıyaka, Alanya deplasmanının ardından 5 hafta boyunca maçlarına İzmir'de çıkarak fikstürde avantajlı döneme girecek. Çok iyi bir hava yakaladıklarını, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyleyen Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, futbolcuların sahada, kendilerinin yönetimde karşılıklı olarak ellerinden geleni yapacaklarını, camianın yüzünü güldüren takımı mağdur etmeyeceklerini dile getirdi. Yeşil-kırmızılılarda tedavisi süren Mücahit dışında eksik bulunmuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
