Karşıyaka, futbol, basketbol ve voleybolda iddialı kadrolarla sezona başladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

İZMİR temsilcisi Karşıyaka'da sezona kısa süre kala göreve gelen yeni yönetim, futbol, basketbol ve voleybolda acil sorunları çözdü, 3 kulvarda birden iddialı kadrolarla maratona başladı. TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluktan başka hedefi olmayan futbol takımına lig öncesi Adem Büyük, Cenk Ahmet gibi yıldızları kazandırıp, transferleri tamamlayan kurmaylar, oyunculara ödemelerini de yaptı. Karşıyakalı iş insanlarından kurulu güçlü bir yönetim oluşturan yeşil-kırmızılılar, 1 aylık süre içinde birçok sponsorluk anlaşması yaparak kulübe mali kaynak sağladı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk 2 maçı farklı kazanıp zirveye çıkarken, 7 yıl sonra ilk kez sezon başında 2'de 2 yapan Kaf-Kaf taraftarına şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı. Voleybolda Şube Başkanı Veysi Kubba'nın sponsor olduğu Karşıyaka, yıllar sonra Sultanlar Ligi hedefiyle yola çıktı.

İLKER ERGÜLLÜ: ŞİMDİDEN 26 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİK

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine iddialı olan basket takımına Darrun Hilliard ve Vernon Corey gibi Euroleague ve NBA patentli yıldızları transfer eden yönetim, kulübün önündeki 50 milyon TL'lik borç yükünün büyük kısmını da 12 Ağustos'taki kongre sonrası haftalar içinde temizledi. Basketbol takımı için şimdiden 26 milyon TL civarında ödeme yaptıklarını söyleyen Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, "Takıma geçen sezondan kalan 2 maaş ödemesini, teknik heyet, idari kadronun da tüm maaş alacaklarını yatırdık. Yeni transferlerin peşinatları, FIBA ve cari borç ödemelerini yaptık. Önceki sezonlarda forma giyen, hatta hiç oynamadan ayrılan eski yabancılara borçları ödeyip transfer yasağını açıyoruz" dedi.

YASAK KALKIYOR

Karşıyaka Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkanı İlker Ergüllü, basketbolda transfer yasağını hafta başında kaldıracaklarını söyledi. Ergüllü, "FIBA'ya transfer yasağı kapsamına giren eski yabancı alacaklarının 150 bin Dolar tutarındaki ilk kısmını yatırdık. Taksitlendirilen Amath M'Baye, Tony Taylor gibi oyuncuların yer aldığı 5 borç dosyasının 250 bin Dolar tutarındaki ilk taksitini de pazartesi günü yatırıp transfer yasağını açacağız. Geçen sezondan ayrılan yabancıların FIBA'lık olmayan alacaklarıyla ilgili de görüşme halindeyiz" diye konuştu.

SPONSORLUK MÜJDESİ

BASKETBOLDA Pınar Karşıyaka'nın 25 yıllık isim sponsoru Yaşar Holding'le yeni sezonda da yola devam edeceklerinin müjdesini veren İlker Ergüllü, "Daimi sponsorumuz ve en büyük destekçimiz her zaman olduğu gibi yanımızda olacak. Onların destekleriyle yine her kulvarda iddialı bir Pınar Karşıyaka sahada son topa kadar mücadele edecek" dedi. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka'yla hafta başında toplantı yaptıklarını da söyleyen Ergüllü, tüm şubelerde keyiflerin yerinde olduğunu dile getirdi.

PINAR CUP BAŞLIYOR

Pınar Karşıyaka'nın basketbolda her sezon geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2023 yarın başlayacak. Organizasyona ev sahibi Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Ukrayna ekibi BC Prometey katılacak. Pınar Cup'ta ilk gün yarın saat 19.30'da Pınar Karşıyaka-Prometey maçı oynanacak. Cumü günü Manisa BŞB-Prometey, cumartesi ise saat 15.30'da Pınar Karşıyaka-Prometey maçları yapılacak.