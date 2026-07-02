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Karşıyaka'da Selen Naz Kıran dönemi sona erdi

Karşıyaka'da Selen Naz Kıran dönemi sona erdi
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Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, altyapıdan yetişen ve takım kaptanlığı yapan pasör Selen Naz Kıran ile yollarını ayırdı. Kulüp, katkılarından dolayı teşekkür ederken, Selen Naz Kıran da 7 yaşından beri parçası olduğu kulübe veda etti.

KADINLAR Voleybol 1'inci ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Selen Naz Kıran'la yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve A takımımızda takım kaptanlığımızı da üstlenen sporcumuz Selen Naz Kıran'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Selen Naz Kıran" ifadelerine yer verildi.

Selen ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yaşından bu yana parçası olduğum, büyüdüğüm, kaptanlık onurunu yaşadığım Karşıyaka'ya veda ediyorum. Emeği geçen tüm antrenörlerime, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve Büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Hoşça kalın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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