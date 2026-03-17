Karşıyaka filede Play-Off'a odaklandı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 2'nci sırada bitiren Karşıyaka'nın Play-Off yarı final programı belli oldu. Sultanlar Ligi'nden düştükten sonra 8'inci kez 1'inci Lig'de Play-Off oynamaya hazırlanan yeşil-kırmızılı takım, 26-28 Mart tarihleri arasında Alanya 100'üncü Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabakalarda final için ter dökecek. Karşıyaka, ilk maçında 26 Mart Perşembe günü Çanakkale Belediyespor, 27 Mart'ta PTT, 28 Mart'ta ise Sakarya Voleybol ile kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi, yarı finalde ilk 2'de yer alması halinde 3-5 Nisan'da aynı salonda yapılacak final maçlarında Sultanlar Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Kaf-Kaf, geçen sezon final etabına kalmasına rağmen son maçta Sultanlar Ligi'ni kaçırmıştı. 2020-2024 arasında 4 yıl görev yaptığı Karşıyaka'ya sezon içinde geri dönen antrenör Reşat Yazıcıoğulları, takımıyla bu kez yarım kalan işi tamamlamaya çalışacak.

