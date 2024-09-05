Karşıyaka, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi
Karşıyaka Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi deplasmanda 77-75 mağlup etti. Yeni transferlerden James Webb ve McDermott'un performansıyla öne çıkan Karşıyaka, ikinci hazırlık maçında galibiyet elde etti.
BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi çok iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturan Karşıyaka, oynadığı ikinci hazırlık maçında güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 77-75 yendi. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferlerden James Webb 16, McDermott 14 sayı üretirken, McCollum da 14 sayı attı. Karşıyaka sezon öncesi ilk özel maçta Manisa Basket'i 108-85 yenmişti. İzmir temsilcisi yarın İstanbul'daki hazırlık maçında Darüşşafaka'yla karşılaşacak.