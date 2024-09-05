Karşıyaka, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi çok iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturan Karşıyaka, oynadığı ikinci hazırlık maçında güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 77-75 yendi. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferlerden James Webb 16, McDermott 14 sayı üretirken, McCollum da 14 sayı attı. Karşıyaka sezon öncesi ilk özel maçta Manisa Basket'i 108-85 yenmişti. İzmir temsilcisi yarın İstanbul'daki hazırlık maçında Darüşşafaka'yla karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor