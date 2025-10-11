Haberler

Karşıyaka, Fenerbahçe ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Karşıyaka, Fenerbahçe ile deplasmanda mücadele edecek. İzmir ekibi, İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 3. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Ev sahibi sarı-lacivertliler de aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyete sahip olarak averajla 5. basamakta bulunuyor.

Faruk Beşok ve öğrencileri, zorlu İstanbul deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Bu zorlu mücadeleyi Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
