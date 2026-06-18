Karşıyaka'da Adem'in bonservisi gecikti

3'üncü Lig'deki köklü İzmir temsilcisi Karşıyaka, şubat ayında yeni sezon için 500 bin euro karşılığı Fenerbahçe'ye sattığı genç yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un bonservisinin ikinci taksidini henüz alamadı. Adem'in bonservisini 2 taksitle ödeyecek Fenerbahçe, sezon içinde Sadettin Saran döneminde yeşil-kırmızılılara 250 bin euro tutarındaki ilk taksidi yatırırken, sarı-lacivertlilerde 7 Haziran'daki kongrede Aziz Yıldırım başkanlığında yeni yönetimin seçilmesinin ardından imza yetkisi çıkana kadar ikinci ödeme askıya alındı. Karşıyaka'ya bu hafta başında 15 Haziran'da yapılması beklenen bonservis ödemesinin ay sonuna kaydığı öğrenildi.

Adem'in bonservisinden gelecek 250 bin Euro ile personel ve futbol takımında kalan oyunculara ödeme yapmayı planlayan Karşıyaka'nın hesabı ödemenin gecikmesiyle şaştı. Bu paranın 50 bin euro tutarındaki kısmı 19 yaşındaki genç milli sağ kanat oyuncusunun eski kulüplerinden Pınargücü'ne ödenecek. Bonservisin 100 bin euro tutarındaki kısmı da geçen sezon içinde eski bir yöneticiden alınan borca gidecek. Karşıyaka, yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye katılacak Adem için 500 bin euro bonservisin yanında sonraki transferinden yüzde 25 pay, Düzce Topuk Yaylası'nda 2 kamp ve kiralık olarak 3 genç futbolcu karşılığında anlaşmıştı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, uzun süredir takip ettiği sarı-lacivertlilerin 3 gencini Karşıyaka'ya kazandırmayı istiyor.

ÖNCELİK İÇ TRANSFERDE

Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün sözleşme yenilemesinin ardından gözler iç transferde kontratı biten isimlere çevrildi. Geçen sezondan Tunay, Alpay, Doğanay, Murat, Mücahit, Ömer Faruk, Tolga'nın yanı sıra kiralık gelen Yasin, Onur ve Yakup Arda'nın sözleşmelerinin bittiği Kaf-Kaf'ta önceliğin orta saha Alpay, santrfor Ömer Faruk ve hücum hattının önemli isimlerinden Mücahit'e verilmesi bekleniyor. Sözleşmeleri biten diğer isimlerle yeniden anlaşılması ise beklenmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı