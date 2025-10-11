Haberler

Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ile Karşılaşıyor

Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ile Karşılaşıyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk 2 haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Karşıyaka yarın lig, EuroLeague ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Kadrosunu çok büyük oranda yenileyen Kaf-Kaf yeni çalıştırıcısı Faruk Beşok yönetiminde ilk hafta Aliağa Petkimspor'a farklı yenilip evindeki ilk maçta Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk maçında Tofaş'a son anda yenilen Fenerbahçe ise ardından Petkimspor'u evinde farklı geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
