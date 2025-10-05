Haberler

Karşıyaka, Eskişehir Anadolu ile Berabere Kalarak Zirve Mücadelesini Sürdürüyor

Karşıyaka, Eskişehir Anadolu ile Berabere Kalarak Zirve Mücadelesini Sürdürüyor
TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonu 4'te 4 ile başlayan Karşıyaka, Eskişehir Anadolu ile 0-0 berabere kalarak 5. maçta galibiyet alamadı. 5 binin üzerinde taraftarın desteğiyle sahaya çıkan Kaf-Kaf, namağlup olarak zirve yarışını sürdürüyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 4'te 4'le zirve ortağı olarak başladıktan sonra koltuğu tek başına devralma hedefiyle çıktığı maçta Eskişehir Anadolu'yla yenişemeyen Karşıyaka fırsat tepti. Yaklaşık 4 yıl sonra İzmir Atatürk Stadı'nda oynadığı iç saha maçına 5 binin üzerinde taraftarının büyük desteğiyle çıkan Kaf-Kaf, 90 dakikayı golsüz tamamladı.

5'te 5 yapıp sezona tarihi galibiyet serisiyle başlama şansını kaçıran yeşil-kırmızılı ekip, rakibini yenemese de namağlup zirve yarışını sürdürdü. Grupta 5 hafta sonunda yenilgisiz puanını 13 yaşan İzmir temsilcisinde taraftarlar takıma alkışlarla moral aşıladı. Fikstürde 5 maç boyunca İzmir dışına çıkmayacağı periyottan geçen Karşıyaka haftaya İzmir Çoruhlu FK'yla karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
