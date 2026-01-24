Haberler

Karşıyaka, Eczacıbaşı maçına hazırlanıyor

Güncelleme:
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yenilen Karşıyaka, evinde Eczacıbaşı ile karşılaşacak. Maç, 18'inci hafta mücadelesi olarak 16.00'da başlayacak.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde olaylı maçta deplasmanda karşılaştığı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Karşıyaka yarın evinde Eczacıbaşı ile kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bir kez daha dize getirip moral bulmayı hedefliyor. Maçın biletleri tam 150 TL'den satışa sunuldu. Öğrenci girişleri ise ücretsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
