Karşıyaka'dan Sancak'a teşekkür ziyareti

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki aralıksız 52'nci sezonunda son hafta son salisede Bursaspor'u evinde mucizevi bir şekilde yenip ligde kalmayı başaran Karşıyaka takıma büyük mali destek ve moral sağlayan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulübe ligin final haftalarında maaş ödemeleri ve prim olarak 18 milyon TL katkı yapan, ligde kalma ödülü olarak da takıma 200 bin dolar prim veren Mesut Sancak'ın yeni sezonda 2 yıldır ana sponsoru bulunmayan Karşıyaka'ya sponsor olması beklentileri camiada artarken yönetim önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, başantrenör Ahmet Kandemir, takım kaptanı Mert Celep ve sezon boyunca kulübe destek veren eski başkan İlker Ergüllü ile eski yöneticilerden Bülent Kural, Mesut Sancak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Mesut Sancak, Karşıyaka yönetiminin ziyaretinin ardından, "Biz de bu güzel, inançlı ekibe gösterdikleri gayret ve büyük başarıları için çok teşekkür ettik. Karşıyakalı sevgili dostlarımız, bizimle birlikte takımın yanında duran İlker Ergüllü ve Bülent Kural da bu anlamlı ziyarette bize dostça eşlik ettiler. Güzel Karşıyaka'mızın yolu açık olsun" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
