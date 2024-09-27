Karşıyaka'dan Artvin Deplasmanına Özel Destek

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü Artvin Hopaspor'a galibiyet serisini 3 maça çıkarma hedefiyle konuk olacak Karşıyaka'da uzak deplasmanın giderlerini Futbol Şube Yöneticisi Ayhan Gültekin karşıladı. Sezon öncesi yeşil-kırmızılı takımın formasına sırt sponsorluğu desteği de veren Gültekin, en uzak deplasman olan Artvin'e yapılacak seyahatin tüm ulaşım, konaklama ve diğer giderlerini üstlendi. Karşıyaka yönetimi açıklama yayınlayarak Gültekin'e destekleri için teşekkür etti. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi, takıma 23 Elazığ FK galibiyetinin toplam 600 bin TL tutarındaki primlerini de dağıtarak Artvin Hopaspor maçı öncesi moral dopingi yaptı.