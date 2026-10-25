Karşıyaka'da yardımcı antrenör Balkanlı tedaviye başladı, Aksoylar göreve döndü

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenörlerden Ali Ruhi Balkanlı yaşadığı sağlık sorunu sonucu tedavi sürecine başlarken, uzun yıllar takımda görev yapan Sinan Aksoylar teknik ekibe katıldı. Aksoylar kulüpte daha önce yardımcı antrenör ve Ufuk Sarıca'nın ayrılığı sonrası antrenör olarak çalışmıştı. Yeşil-kırmızılı kulüp, "Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle tedavi süreci başlayan Yardımcı Antrenörümüz Ali Ruhi Balkanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev alan ve 2024-25 sezonunun bir kısmında başantrenörlük görevini üstlenen Sinan Aksoylar, aramıza tekrardan yardımcı antrenör olarak katılmıştır. Ali Ruhi Balkanlı'nın tedavi sürecinde teknik ekibimize destek verecek Sinan Aksoylar'a hoşgeldin diyor ve kulübümüzle yaptıkları işbirliğinden dolayı Arashi Sports Academy'e teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı