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Karşıyaka'da Sezon Öncesi Hazırlıklar Sürüyor: Tesisler Yenilendi, İlk Maç Sise Takıldı

Karşıyaka'da Sezon Öncesi Hazırlıklar Sürüyor: Tesisler Yenilendi, İlk Maç Sise Takıldı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası'nda kamp yapan Karşıyaka, A takım tesislerindeki odaları ve sahayı bakımdan geçirdi. Antrenman sahasına sezon öncesi bakım yapılırken altyapı lojmanları da revize edildi. Takımın kamptaki ilk özel maçı ise Şanlıurfaspor karşısında 2-0 öndeyken sis nedeniyle yarıda kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, cumartesi günü Erbaaspor ile ikinci hazırlık maçına çıkacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası'ndaki 12 günlük kampını sürdüren Karşıyaka'da A takımın kullandığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki odalar ve saha bakımdan geçirildi. Geçen yıl ara ekim yapılamayan tesislerdeki antrenman sahasının zeminine sezon öncesi bakım yapıldı. Futbol ve basketbol takımlarının tesislerdeki altyapı lojmanları da revize edildi.

KAMPTA İLK MAÇI YARIDA KALDI

Futbolda sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'nın Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yaptığı kampta oynadığı ilk özel maç ise yarıda kaldı. Kaf-Kaf, 2'nci Lig'in iddialı ekibi Şanlıurfaspor önünde 2-0 galip durumdayken çöken sis nedeniyle maç devre arasında tatil edildi. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ikinci maçını cumartesi günü Erbaaspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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