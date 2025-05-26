Karşıyaka'da Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Belirsizlik

Karşıyaka'da Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Belirsizlik
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Karşıyaka'da futbol, basketbol ve voleybolda yaşanan hayal kırıklıkları sonrası olağanüstü genel kurul öncesi başkanlık için aday çıkmaması taraftarları endişelendirdi. Mevcut başkan İlker Ergüllü ve eski başkan Turgay Büyükkarcı'nın birleşme çağrıları sosyal medyada yankı buldu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

FUTBOL, basketbol ve voleybolda sezonu hayal kırıklıklarıyla tamamlayan Karşıyaka'da 29 Mayıs Perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığa aday çıkmazken sosyal medyada bazı taraftarlar mevcut Başkan İlker Ergüllü ile daha önce 5.5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'ya birleşme çağrısı yaptı. Kaf-Kaf'ta Ergüllü kongre öncesi başkanlığa adaylığını koymayıp sessiz kalırken, Büyükkarcı da seçimle ilgili hamle yapmadı. Daha önce 2022 yılında Turgay Büyükkarcı başkanlığında İlker Ergüllü sezon başında basketbol şube başkanlığı yaparken, o dönem tartışmalı ayrılan ikilinin bir araya gelmeleri beklenmiyor.

DANIŞMA KURULU VE DİVAN BULUŞUYOR

Karşıyaka'da kongre öncesi kulübün danışma kuruluyla divan kurulu bir araya gelerek yol haritası belirleyecek. Yeşil-kırmızılı kulüpte perşembe günü yapılacak genel kurulda başkanlığa aday çıkması beklenmezken, Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu ve eski başkanlardan Cenk Karace'nin yer alacağı isimler kulübün mali durumunu masaya yatıracak. Karşıyaka'da 2 hafta sonra yeniden toplanması beklenen kongreye kadar bir aday belirlenip güçlü bir liste oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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