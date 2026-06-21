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Karşıyaka'da yıldızlar görüşme odasına

Karşıyaka'da yıldızlar görüşme odasına
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3. Lig ekibi Karşıyaka, yeni sezon öncesi iç transferde Ömer Faruk Sezgin, Mücahit Aslan ve Alpay Eroğlu ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başlıyor.

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi ilk olarak teknik direktör Burhanettin Basatemür'le nikah tazeleyen Karşıyaka iç transferde sözleşmesi biten isimlerle de yeni haftadan itibaren masaya oturacak. Kaf-Kaf'ta 11 Haziran'daki kongrede göreve gelen yeni futbol şube yönetimi, Burhanettin Basatemür'ün raporuyla ilk etapta golcü Ömer Faruk Sezgin, ofansif orta saha Mücahit Aslan ve ön libero Alpay Eroğlu'yla sözleşme yenilemeyi istiyor. Takımın geçen sezon önemli aslarından olan üçlü yarın görüşme yapmak için kulübe davet edilecek.

Yeşil-kırmızılılarda aldığı hak mahrumiyeti cezası yüzünden geçen sezonun ilk yarısında oynayamayan Ömer Faruk, cezasının kalkmasıyla ikinci yarıda 14 maçta 16 golle takıma müthiş katkı vermişti. Sezon içinde 3 ay hak mahrumiyeti alan Mücahit, 16 maçta 3 gol, 6 asistle oynadı. Defansta da görev yapan Alpay ise hücumda oynamamasına rağmen 6 gol atmayı başardı. Karşıyaka, sözleşmeleri biten kaleci Tunay ve kanat Tolga'yla yaş kontenjanına takıldıkları için yeniden anlaşmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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