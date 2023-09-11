Karşıyaka'da genç oyuncular teknik ekibin beğenisini kazandı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Ferdi Burgaz ve Bilal Ceylan, gösterdikleri performanslarıyla teknik ekipten tam not aldı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında Giresun ekibi Eynesil Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, rakibini Yasin Ozan, Enes Nalbantoğlu ve Ferhat Çoban'ın kendi kalesine attığı golle 3-1 mağlup etmeyi başardı. TFF 3. Lig'deki yeni statü gereği ilk 11'de 22 yaşının altında iki oyuncu bulundurma zorunluğu olan Karşıyaka'da, sezonun ilk maçı olan Eynesil karşısında altyapı patentli 20 yaşındaki sol bek Ferdi Burgaz ve Beşiktaş'tan kiralanan 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan, 90 dakika forma giydi. İki genç oyuncu, savunmaya ve hücuma verdikleri katkılarla teknik ekipten tam not aldı. Ayrıca Ferdi Burgaz'ın 59. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderdiği sert topta Ferhat Çoban ters vuruş yaparak kendi kalesine golü atmıştı.

Aka'nın gelecek hafta oynanacak Amasyaspor FK maçında da bu ikiliye şans vermesi bekleniyor. - İZMİR