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Karşıyaka'dan Ishmael El-Amin transferi

Karşıyaka'dan Ishmael El-Amin transferi
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Karşıyaka, guard pozisyonunda ilk yabancı transferini yaptı: Ishmael El-Amin. 2026-27 sezonu için imza atan oyuncu, geçen sezon Napoli ve Hapoel Galil'de oynadı. Kombine fiyatları 8 bin-58 bin TL arasında.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, transferde forvet oyuncuları Yavuz Gültekin ve Hakan Sayılı'dan sonra ilk yabancı hamlesi olarak takıma katılan guard Ishmael El-Amin'in imzasını açıkladı. NBA'de Chicago Bulls'un yanı sıra Avrupa'da birçok kulüpte forma giyip yıllarca Beşiktaş, Türk Telekom ve Trabzonspor'da görev yapan Khalid El-Amin'in oğlu olan 28 yaşında, 1.89 m boyundaki Ishmael El-Amin, geçen sezon Napoli Basket ve Hapoel Galil Elion'da oynamıştı.

Karşıyaka transferle ilgili, "Ishmael El-Amin Karşıyaka'mızda! Kariyerine Ball State Cardinals'te başlayan, Rhode Island Rams, Shumen Basket, Ventspils BK, Hapoel Gilboa Galil ve Napoli Basket formaları giyen; geçtiğimiz sezonu ise Hapoel Galil Eilon'da tamamlayan Ishmael El-Amin, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Ishmael'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaf-Kaf'ta sezonluk kombinelerin de 8 bin ile 58 bin TL arasında değişen rakamlarla satılacağı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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