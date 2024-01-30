Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka'da defans hattındaki eksikler düşündürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik mücadelesi veren Karşıyaka'da defans hattındaki eksikler teknik ekibi düşündürüyor. Stoper Erdinç ve sağ bek Erdem'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü evinde Pazarspor'u yenerek 4'te 4 yapmayı hedefleyen Karşıyaka'da defans hattındaki eksikler teknik ekibi düşündürüyor. Yeşil-kırmızılı takımda stoper Erdinç ve sağ bek Erdem son olarak sakatlıkları nedeniyle Amasyaspor deplasmanında forma giyemedi. Adale yırtığı olan iki oyuncudan Erdinç'in bu hafta da forma giyemeyeceğiz, Erdem'in durumunun ise yeniden çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Amasya deplasmanında Erdinç'in yokluğunda görev yapan stoper İsmail ile Erdem'in yerine şans bulan sağ bek Bilal sarı kart cezalısı durumuna düştü. Amasya filelerini havalandıran stoper Alpay'ın kaşının açıldığı ancak görev yapabileceği belirtildi. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin bu hafta Erdem'in yetişmemesi halinde sağ kanat Cenk Ahmet'i savunmanın sağına çekebileceği ifade edildi. Stoperde ise Alpay'ın yanında son 2 maçta yedek soyunan Alper'in oynaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Pazarspor Amasya Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title