Karşıyaka'da Başantrenör Faruk Beşok ile Yollar Ayrıldı
Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom'a 111-59 mağlup olan Karşıyaka, başantrenör Faruk Beşok ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Takım, kötü bir başlangıç sonrası sadece 1 galibiyet alarak 15. sırada yer alıyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligde ilk 7 haftada beklentilerin oldukça altında kalan yeşil-kırmızılı ekip, sadece 1 galibiyet alırken 6 kez mağlup oldu. Dün oynanan Türk Telekom karşılaşmasında rakibine 111-59 gibi tarihi bir farkla yenilen yeşil-kırmızılılarda, başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Faruk Beşok ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Faruk Beşok'a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İzmir temsilcisi, 16 takımın yer aldığı ligde 15. sırada bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
