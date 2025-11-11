Haberler

Karşıyaka'da Antrenör Değişikliği: Candost Volkan ile Anlaşma Sağlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Karşıyaka, antrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırarak Candost Volkan ile prensipte anlaştı. Genç çalıştırıcı, önceki takımı Yalovaspor'dan ekonomik sebeplerle ayrılmıştı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 6 mağlubiyetle düşme hattında kalınca antrenör Faruk Beşok'la yollarını ayıran Karşıyaka, genç çalıştırıcı Candost Volkan'la prensipte anlaştı. Daha önce Aliağa Petkimspor'da Burak Gören'in yardımcılığını yapan Volkan, son olarak Yalovaspor'dan ekonomik sorunlar nedeniyle ayrılmıştı. Karşıyaka geçen hafta yollarını ayırdığı oyunculardan Tarrant'ın yerine ise 33 yaşındaki Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski'yi almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.