Karşıyaka'da Antrenör Değişikliği: Candost Volkan ile Anlaşma Sağlandı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 6 mağlubiyetle düşme hattında kalınca antrenör Faruk Beşok'la yollarını ayıran Karşıyaka, genç çalıştırıcı Candost Volkan'la prensipte anlaştı. Daha önce Aliağa Petkimspor'da Burak Gören'in yardımcılığını yapan Volkan, son olarak Yalovaspor'dan ekonomik sorunlar nedeniyle ayrılmıştı. Karşıyaka geçen hafta yollarını ayırdığı oyunculardan Tarrant'ın yerine ise 33 yaşındaki Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski'yi almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor