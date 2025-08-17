Karşıyaka Charles Manning ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li şutör oyun kurucu Charles Manning ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce FMP Belgrad, EWE Baskets Oldenburg ve Napoli Basket formaları giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Avtador Saratov'da tamamlayan Charles Manning, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Charles'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.