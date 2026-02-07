Haberler

Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka, normal sezonun son iç saha maçında Play-Off hedefleyen Çanakkale Belediyespor ile mücadele edecek. Maç, 20'nci haftada Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka yarın normal sezonun son iç saha maçında Play-Off hedefleyen Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği karşılaşmanın biletleri 150 TL'den satışa çıktı. Grupta 17 maçta 13 galibiyet alan 2'nci sıradaki yeşil-kırmızılı takım, 15 müsabakada 11 galibiyet elde eden 5'inci basamaktaki rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.

Önümüzdeki hafta Denizli Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka, bir sonraki haftayı İzmirspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçirecek. Daha sonra Yeşilyurt deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, bir hafta sonra Edremit Belediyesi Altınoluk'un lige katılmaması nedeniyle yine dinlenecek. Kaf-Kaf, normal sezonun son 2 maçında üst üste deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Havran Belediyespor'la rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı katletti
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı

Yediler, içtiler, karnı doyan silahına davrandı! Kafede kurşun yağmuru
Balıkesir'de korkutan deprem

Neredeyse her gün sallanan ilçede korkutan deprem
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı