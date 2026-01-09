Haberler

Karşıyaka potada Bursaspor deplasmanında

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ligde kalma mücadelesi veren Karşıyaka, Bursaspor'a konuk oluyor. Tofaş'ı uzatmada yenerek umutlarını artıran Karşıyaka, bu maçı kazanarak ilk yarıyı moralli kapatmayı hedefliyor.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş'ı uzatmada yenerek ligde kalma yarışında umutlarını artıran Karşıyaka yarın ilk devrenin son haftasında Bursaspor deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Ligde Karşıyaka 14 haftada 3 galibiyetle halen düşme hattında yer alırken Bursaspor ise 5 galibiyetle alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Karşıyaka bu kritik deplasmanı da kazanırsa bu sezon ilk kez seri yakalayıp rakibine yaklaşırken, ilk yarı perdesini moralli kapatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
