Karşıyaka, Bulvarspor'u 3-0 Geçti ve Enes Nalbantoğlu İki Gol Attı

Karşıyaka forması giyen Enes Nalbantoğlu, hafta sonu 3-0 kazanılan Bulvarspor maçında 2 gol kaydederek yeşil-kırmızılı formayla yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Karşıyaka, ilk iki maçında 4 puan toplamayı başardı. Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kırşehir FSK ile golsüz berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan yeşil-kırmızılılar, ikinci hafta mücadelesinde Bulvarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Kırşehir FSK maçını telefi etmeyi başardı. Böylece İzmir ekibi, Bulvarspor maçında bu sezonki ilk gollerini atarken, Enes Nalbantoğlu karşılaşmaya damga vurdu. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, attığı iki golle galibiyetin mimar isimlerinden oldu. Tecrübeli oyuncu böylece yeşil-kırmızılı formayla da gol sayısını 15'e çıkarmış oldu.

Erdal Öztürk açılışı yaptı

Öte yandan Karşıyaka'nın Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Erdal Öztürk, Bulvarspor maçına 80. dakikada dahil olarak sadece 6 dakika sonra farkı 3'e çıkaran golü attı. Böylece 28 yaşındaki oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla ilk golünü atmayı başardı.

Erdal Öztürk ilk iki maçta sadece 24 dakika süre aldı. - İZMİR