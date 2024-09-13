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Karşıyaka, Bulvarspor'a konuk olacak

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TFF 3. Lig 1. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Karşıyaka, Bulvarspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Karşıyaka'da eksik bulunmazken, yeni transfer Çağatay Yılmaz'ın ise kadroda olması bekleniyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Bulvarspor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 2. Hafta mücadelesinde Bulvarspor'a konuk olacak. Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Onur Güneş yönetecek. Konuk ekip Karşıyaka, sezona Kırşehir FSK beraberliğiyle başlarken, Bulvarspor ise Bornova 1877 mağlubiyetiyle başladı. İzmir ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan alarak bu sezonki ilk galibiyetiyle tanışmayı hedeflerken, İstanbul temsilcisi de konuk ekip gibi galibiyet parolasıyla müsabakaya çıkmaya hazırlanıyor.

Karşılaşma öncesinde Karşıyaka'da eksik bulunmazken, yeni transfer Çağatay Yılmaz'ın ise kadroda olması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çağatay Yılmaz Karşıyaka Futbol Güncel izmir Spor

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