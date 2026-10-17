Karşıyaka boş tribünlerde Çayırova'yı 95-79 yenip iç saha serisini 6 maça çıkardı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten son salisede mucizevi bir şekilde kurtulan Karşıyaka yeni sezona iyi başlarken evindeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Geçen sezon iç sahadaki son 4 maçını kazanarak ligde kalmayı başaran potanın köklü temsilcisi bu sezon da evinde taraftarından yoksun olmasına rağmen 2'de 2 yaptı. Geçen sezon son hafta oynanan Bursaspor karşılaşması sonrası Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza nedeniyle bu sezon evinde ilk iki maçını boş tribünler önünde oynayan Kaf-Kaf, taraftar handikapına rağmen hata yapmadı.

Evindeki ilk maçta Galatasaray'ı uzatmada 78-71 yendikten sonra dün yine boş tribünler önünde Glint Çayırova Belediyesi'ni de 95-79 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip ilk 4 haftada 2 iç saha galibiyetiyle üst sıralara ortak oldu. Alt sıralardaki rakipleriyle farkı şimdiden açmaya başlayan Karşıyaka, son iki sezondur yaşadığı küme düşme korkusunu erken attı. Munford'un sakatlığında Enoch 18, kariyer rekorunu kıran Yavuz Gültekin ve El-Amin 17'şer, Weber 15 sayı attı. Ayağının tozuyla ilk maçına çıkan takımın 8'inci yabancısı yeni transfer Quattara, 4 dakika süre alıp 2 sayı üretti. Yeni kadrosuyla ilk haftalardan camiaya güven veren Karşıyaka taraftarına 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Tarfin maçıyla kavuşacak.

MARKOVIC: TARAFTARLA HARİKA OLACAK

Bu sezon 9 yıl sonra geri döndüğü Karşıyaka'da sezona 4 maçta 2 iç saha galibiyetiyle başlayan antrenör Nenad Markovic, taraftara kavuştuklarında çok daha iyi olacaklarını söyledi. Markovic, "Maçın kilit noktası agresif olmamız gerektiğiydi, yani oyunun savunma kısmıydı. Maçın ikinci bölümünde, ikinci yarıda hücum ritmimizi biraz kaybettik ama geri döndük ve bence maçı iyi bitirdik. İyi bir maçtı; taraftarımız yokken neredeyse 100 sayı attık. Basketbol atmosferine, taraftara ve her şeye yeniden kavuştuğumuzda bu bizim için tam anlamıyla harika olacak" açıklamasını yaptı.

ESKİ YILDIZLAR UNUTULMADI

Son iki sezonda Karşıyaka'nın ligde kalmasına büyük katkı sağlayan Sokolowski ve Gallinat, Çayırova Belediyesi kadrosunda eski takımlarına rakip oldu. Maçtan önce Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve 2'nci Başkan Ali Yüceışık, iki basketbolcuya çiçek verdi. Gallinat 2024-25 sezonunda Karşıyaka formasını giyerken, Sokolowski geçen sezon Bursaspor maçının son salisesinde attığı basketle yeşil-kırmızılıları ligde tutmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı